Gloria-Il ritorno su Rai 1 con Sabrina Ferilli tra carcere e resa dei conti

Sabrina Ferilli torna su Rai 1 con Gloria-Il ritorno, in onda il 3 marzo, dove l’attrice interpreta una diva finita in carcere dopo aver mentito sulla salute. Una biografia non autorizzata minaccia di riaprire vecchie ferite nel quartiere Tufello.

Martedì 3 marzo in prima serata su Rai 1 arriva Gloria-Il ritorno, tv movie con Sabrina Ferilli nei panni di una star in crisi. Il film è disponibile anche su RaiPlay e riporta al centro la storia di Gloria Grandi, attrice famosa che ha pagato caro un gesto azzardato pur di riaccendere i riflettori su di sé.

Dopo aver finto una grave malattia per tornare sotto i riflettori, Gloria si ritrova in carcere in attesa di giudizio. L’operazione mediatica le si è rivoltata contro. Oltre ai guai con la giustizia, deve fare i conti con la famiglia e con l’uscita imminente di una biografia non autorizzata che promette di scavare nella sua infanzia al Tufello, quartiere romano che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

Il regista Giulio Manfredonia racconta un percorso personale più che pubblico. La protagonista, abituata a mostrarsi sicura e ironica, entra in contatto con altre detenute e con storie lontane dalla sua. Il confronto la riporta alle origini, a quella periferia che ha sempre rinnegato. Da lì parte un viaggio che la costringe a rivedere scelte e priorità.

Finita la custodia cautelare, Gloria deve rispettare le decisioni del tribunale: psicoterapia obbligatoria e lavori socialmente utili proprio nel quartiere da cui era fuggita. Nel frattempo prova a ricucire i rapporti più importanti, dall’ex marito Alex alla figlia Emma. Il ritorno non riguarda solo la carriera, ma la possibilità di ritrovare un equilibrio fuori dal set.

Nel cast, accanto alla Ferilli, ci sono Sergio Assisi nel ruolo di Alex, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Claudia Gerini, Pino Strabioli, David Sebasti e Martina Lampugnani, con la partecipazione di Francesco Arca. Il film mescola toni leggeri e momenti più intimi, seguendo la trasformazione di una donna abituata al successo che si trova a ripartire da zero.