Bologna Lazio 0-2 Taylor decide la sfida e rilancia i biancocelesti

Taylor firma una doppietta decisiva e trascina la Lazio al successo contro il Bologna dopo il rigore fallito da Orsolini. I biancocelesti sfruttano la ripresa e ribaltano la gara con due reti ravvicinate.

La Lazio passa al Dall’Ara con un netto 2-0 e supera il Bologna in classifica grazie a una ripresa concreta. A sbloccare la partita è Taylor, autore di due gol tra il 72’ e l’82’, che trasformano una gara bloccata in tre punti pesanti.

Il match si accende dopo l’occasione fallita dai padroni di casa: Orsolini si presenta dal dischetto ma trova un Motta impeccabile, capace di neutralizzare il tiro e mantenere il risultato in equilibrio.

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Tra i protagonisti c’è proprio Motta, sicuro nelle uscite e sempre lucido nella costruzione dal basso. Determinante il suo intervento sul rigore, che cambia l’inerzia della partita.

In difesa Romagnoli si adatta senza problemi ai cambi di posizione e guida il reparto con ordine, mentre Gila parte forte ma è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto Provstgaard entra con personalità e non fa rimpiangere il compagno.

Sulle corsie, Marusic fatica quando si tratta di spingere, mentre Nuno Tavares cresce alla distanza e diventa difficile da contenere nelle sue avanzate. A centrocampo Patric prende in mano la squadra e detta i tempi con autorevolezza.

Qualche errore per Dele-Bashiru, che però resta nel vivo del gioco, mentre in attacco Isaksen alterna buone idee a scelte meno efficaci. Dalla panchina arrivano segnali positivi, soprattutto con Dia, coinvolto nelle azioni dei gol.

Il protagonista resta Taylor, che colpisce due volte nel momento chiave e chiude i conti. La squadra di Sarri conquista così la terza vittoria consecutiva e scavalca il Bologna con una prova solida e concreta.