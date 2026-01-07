Acca Larenzia, Meloni richiama la memoria: ferita storica e impegno per la pacificazione nazionale

In occasione del quarantottesimo anniversario dell’attentato di Acca Larenzia, la presidente Meloni ricorda la ferita storica e sottolinea l'importanza di mantenere vivo il ricordo per promuovere la pacificazione nazionale.

Nel giorno che segna il quarantottesimo anniversario dell’attentato di Acca Larenzia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affida ai social un messaggio di ricordo e riflessione. Una ricorrenza che, sottolinea, rappresenta una pagina dolorosa della storia italiana e richiama il dovere collettivo di non dimenticare.

La premier rievoca il clima di violenza politica che ha attraversato il Paese in quegli anni, definiti tra i più bui della Repubblica. Un periodo segnato da terrorismo e odio ideologico, in cui sangue innocente è stato versato da più parti, lasciando ferite profonde nelle famiglie colpite, nelle comunità e nell’intera società italiana.

Nel suo intervento, Meloni lega il ricordo del passato all’attualità, osservando come anche eventi recenti dimostrino quanto sia fragile il confine tra confronto democratico e odio politico, tra il dibattito acceso e la violenza. Quando il dissenso si trasforma in aggressione e le idee vengono soffocate con la forza, afferma, la democrazia subisce una perdita irreparabile.

Da qui il richiamo alla responsabilità della memoria: ricordare significa ribadire con fermezza che la violenza politica, in qualunque forma si manifesti, è sempre una sconfitta. Non può essere giustificata e non deve trovare spazio nel presente né nel futuro del Paese.

Nel messaggio emerge anche l’obiettivo di una pacificazione nazionale autentica e definitiva. La memoria, secondo la presidente del Consiglio, deve tradursi ogni giorno in rispetto reciproco, dialogo e convivenza civile, perché le idee solide non temono il confronto aperto.

Infine, Meloni dedica il pensiero alle vittime di Acca Larenzia, Franco, Francesco e Stefano, e a tutte le persone uccise negli anni della violenza politica, indipendentemente dall’appartenenza ideologica. Un impegno che, conclude, è dovuto anche alla libertà delle generazioni presenti e future.