Acca Larenzia, quattro attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma

Un’aggressione a Roma ha coinvolto quattro giovani militanti mentre preparavano materiali per una commemorazione. L’episodio è avvenuto in zona Tuscolana e ha attivato le verifiche della polizia.

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati vittime di un’aggressione avvenuta nei pressi di un supermercato lungo via Tuscolana, a Roma. L’episodio si è verificato mentre i giovani stavano affiggendo manifesti legati alla commemorazione di Acca Larenzia, prevista al parco della Rimembranza nel corso del pomeriggio.

Secondo il racconto fornito dai ragazzi coinvolti, l’attacco sarebbe avvenuto all’improvviso durante le operazioni di affissione. Un gruppo riconducibile all’area dell’estrema sinistra li avrebbe avvicinati, dando origine a un’azione violenta che ha costretto le vittime a chiedere aiuto.

Le prime ricostruzioni della Digos della questura di Roma parlano di un’aggressione condotta con spranghe e aste, utilizzate contro i quattro attivisti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili, mentre proseguono gli accertamenti sull’accaduto.