Impegno per la memoria e la prevenzione dopo la morte di Davide Astori
Davide Astori resta nel cuore di chi lo ha conosciuto e la sua memoria oggi è legata a iniziative di ricerca, solidarietà e testimonianze degli amici e della famiglia per onorare il suo esempio umano e sportivo.
Il fratello di Davide Astori ha sottolineato quanto sia importante trasformare il dolore della scomparsa in azioni concrete, tra progetti di ricerca e iniziative di sensibilizzazione sulla cardiomiopatia che lo ha colpito.
Astori, capitano della Fiorentina e difensore apprezzato anche in nazionale, morì il 4 marzo 2018 per un arresto cardiaco dovuto a una cardiomiopatia aritmogena silente, scoperta solo dopo l’autopsia.
La sua famiglia ha fondato un’associazione che porta il suo nome con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca sulla prevenzione e di promuovere screening per le malattie cardiache nei giovani e negli atleti.
In varie iniziative, compresa una serata al Viola Park, i fratelli di Astori hanno illustrato collaborazioni con centri specializzati e il desiderio di sviluppare studi clinici focalizzati su malattie cardiache genetiche per evitare tragedie simili.
Amici e compagni di squadra di Davide partecipano regolarmente a eventi e raccolte fondi legate alla sua memoria e al sostegno di cause benefiche, consolidando il legame umano oltre quello sportivo.