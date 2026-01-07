Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto, è morta: lo annuncia Iva Zanicchi

Raffaella Bragazzi, nota per aver prestato la voce a Ok, il prezzo è giusto, è venuta a mancare. La sua voce ha accompagnato molte generazioni di spettatori dal 1983 al 1999. Lo annuncia Iva Zanicchi.

È venuta a mancare Raffaella Bragazzi, celebre per aver prestato la voce fuori campo al popolare quiz televisivo italiano Ok, il prezzo è giusto!, un ruolo che l’ha resa indimenticabile per generazioni di spettatori dal 1983 al 1999.

Bragazzi aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, affermandosi come speaker radiofonica e conduttrice, prima di approdare al game show che l’avrebbe consacrata nel cuore del pubblico.

Nel celebre format televisivo, la sua voce accompagnava l’ingresso dei concorrenti e la descrizione dei premi, diventando elemento distintivo della trasmissione accanto ai presentatori, tra cui Iva Zanicchi, che ne ha dato notizia attraverso i social con una foto e parole di commozione.

La conduzione di Ok, il prezzo è giusto! è passata per diversi anni nelle mani di Iva Zanicchi, che ha guidato il quiz per oltre un decennio e ha condiviso con Bragazzi l’esperienza storica del programma nel periodo di maggior successo.

Il contributo di Raffaella Bragazzi al mondo della televisione italiana resta legato soprattutto alla sua voce riconoscibile, capace di celebrare momenti di gioco e coinvolgere il pubblico in studio e davanti allo schermo per tantissime puntate nel corso degli anni Ottanta e Novanta.