Belve, Iva Zanicchi tra Mina, tasse e 'Ok il prezzo è giusto': cosa ha raccontato a Francesca Fagnani

Iva Zanicchi torna protagonista a Belve, ospite della seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai2 alle 21.20. La cantante ripercorre momenti chiave della sua carriera, tra rapporti con colleghe, difficoltà economiche e televisione.

Zanicchi si sofferma sul rapporto con Mina, raccontando come la figura dell’artista abbia rappresentato un punto di riferimento irraggiungibile. «Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno pubblica qualcosa e continua a vivere nella memoria collettiva. Io le consiglio di restare a Lugano, se torna si rompe il mito».

Leggi anche Maria De Filippi di nuovo a Belve: la sorpresa nella seconda puntata da Francesca Fagnani

Alla domanda se abbia mai provato invidia, la cantante risponde: «Invidia no, ma a volte rabbia sì». Un passaggio che mostra la complessità del rapporto artistico e umano tra due voci centrali della musica italiana.

La conversazione si sposta poi sui guai col fisco. «Le tasse le ho sempre pagate, ma persone che consideravo come genitori mi hanno ingannata. Ho saldato un debito enorme: 7 miliardi e 500 milioni», racconta. Fagnani incalza: «Avrà guadagnato molto». Zanicchi precisa: «Guadagnavo, ma per due anni non mi hanno pagato l’Iva». A stemperare la tensione arriva l’ironia: «Volevo donare me stessa, ma non l’hanno accettato».

Capitolo televisione: il ritorno di Ok il prezzo è giusto nel 2026. «Come può esistere ‘OK’ senza Zanicchi? Ricordate: se lo fate senza di me sarà un flop tremendo», afferma la cantante. Fagnani replica sorridendo: «Saranno contenti i dirigenti».

Spazio anche al celebre sketch dell’ipnosi, concluso con l’esigenza improvvisa di andare in bagno dietro un divano. «Era tutto finto?» chiede Fagnani. «Una grande attrice: ho convinto tutti», confessa Zanicchi.

Il botta e risposta finale è secco e diretto. «Chi è meglio di lei?» chiede Fagnani. «Alla fine la migliore sono io», risponde Zanicchi, prima dell’arrivo a sorpresa di Maria De Filippi, che riporta nello studio di Belve un momento speciale.