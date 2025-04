Iva Zanicchi dopo il Covid : Non sto ancora bene

Iva Zanicchi ha tenuto tutti sulle spine nelle ultime settimane per la positività del coronavirus. Nonostante il ricovero in ospedale e la crescente preoccupazione, è riuscita a superare la malattia . Sfortunatamente, suo fratello Antonio non ha avuto lo stesso lieto fine, ucciso dal Covid-19. La sua morte ha causato un dolore lancinante all'artista, che lo ha ricordato con un post estremamente commovente su Instagram.

Queste le sue parole: “Antonio è stato colpito dal coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”. Ora è ritornata a parlare delle sue attuali condizioni di salute in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Voi’.

Anche se è guarita, non si sente affatto in gran forma: “Non sto ancora bene, ma so che mi riprenderò. C’è stata una grande vicinanza e mi sono arrivati tanti messaggi di affetto”.

Poi ha voluto sdrammatizzare : “Avevate tutti paura che non ce la facessi. Figurarsi, ho troppa voglia di stare qui”.

E' morto Fausto Pinna - compagno di Iva Zanicchi

Pinna, 74 anni, si è spento nella notte dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni che aveva portato la cantante ad interrompere i concerti e gli impegni che aveva preso negli ultimi mesi proprio per stargli accanto.

Iva Zanicchi rinviato concerto ad Alessandria per forte raucedine

Il concerto di Iva Zanicchi, previsto per il 15 marzo al Teatro Alessandrino di Alessandria, è stato rinviato a causa di una forte raucedine che ha colpito l'artista.

Drusilla Foer a Iva Zanicchi a Sanremo : Io sono colta

Drusilla Foer ironicamente "congela" Iva Zanicchi sul palco dell'Ariston. È successo durante la terza serata del Festival di Sanremo, quando il co-conduttore si preparava a presentare la performance del cantante, in competizione con Voglio amarti.