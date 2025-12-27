Checco Zalone travolge il box office: 8 milioni a Santo Stefano e Buen Camino vola oltre i 13 milioni

Checco Zalone conferma il suo successo al box office con “Buen Camino”, che ha raccolto oltre 13 milioni di euro nei primi giorni di uscita, consolidando la sua posizione tra i film più visti della stagione.

Il successo di Checco Zalone al cinema non conosce battute d’arresto. Dopo un debutto già straordinario nel giorno di Natale, “Buen Camino” conferma la propria forza anche il 26 dicembre, registrando incassi che riscrivono i parametri del botteghino nazionale.

Nella giornata di Santo Stefano il film ha raccolto 7.918.273 euro, come riportato da Cinetel, una cifra che si somma ai 5.614.751 euro del 25 dicembre. In appena quarantotto ore l’incasso complessivo supera così i 13,5 milioni di euro, un risultato raramente raggiunto in tempi così rapidi.

Ancora più rilevante il dato sulle presenze. Se nel giorno di Natale gli spettatori erano stati circa 680.535, il 26 dicembre le sale hanno accolto 973.703 persone, sfiorando la soglia del milione di ingressi in una sola giornata.

A distanza netta seguono gli altri titoli in programmazione. “Avatar: Fuoco e Cenere”, secondo in classifica, ha incassato 1.620.032 euro con 170.296 presenze, mentre “Norimberga” si è fermato al terzo posto con 510.936 euro e 62.343 biglietti staccati.

Nel complesso, il botteghino italiano di Santo Stefano ha totalizzato 11.182.882 euro per 1.353.166 spettatori. Si tratta di un aumento del 506,7% rispetto al venerdì della settimana precedente e del 60,2% rispetto al 26 dicembre dello scorso anno.

Numeri che fotografano un mercato quasi interamente trainato da Zalone: “Buen Camino” concentra oltre il 70% degli incassi e delle presenze complessive, esercitando un dominio raro sull’intero panorama cinematografico nazionale.