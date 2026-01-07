Brigitte Bardot, le parole del marito: la malattia e gli ultimi giorni

Il marito di Brigitte Bardot ricostruisce gli ultimi mesi dell'attrice, segnati da una grave malattia oncologica e da un lungo percorso di resistenza, fino al suo decesso avvenuto il 28 dicembre, all'età di 91 anni.

Il commiato a Brigitte Bardot coincide con il racconto intimo del periodo più difficile della sua vita. Il marito Bernard d’Ormale ha ricostruito gli ultimi mesi dell’attrice, segnati da una grave malattia oncologica che l’ha accompagnata fino alla morte, avvenuta il 28 dicembre all’età di 91 anni.

Secondo quanto riferito, Bardot aveva affrontato un tumore con grande resistenza, superando due interventi chirurgici. Nonostante le cure e la convalescenza, il suo desiderio era uno solo: tornare a La Madrague, il luogo che considerava casa. Negli ultimi tempi, però, forti dolori alla schiena avevano reso sempre più faticosa qualsiasi forma di riabilitazione.

Leggi anche Brigitte Bardot, eredità contesa tra Fondazione e figlio: patrimonio e nodi legali

Anche nella sofferenza, l’attrice non avrebbe mai perso la sua determinazione. Il marito ha descritto l’ultima mattina come un momento di sorprendente serenità: sul volto di Brigitte Bardot si sarebbe riflessa una calma profonda, quasi una luce che ricordava la sua bellezza giovanile, nonostante la stanchezza accumulata.

Nella giornata dell’addio, Saint-Tropez si è trasformata in un punto di raccolta per ammiratori e volti noti, riuniti per rendere omaggio alla diva nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption. La cerimonia, fissata per le 11, è stata organizzata in forma semplice e prevalentemente privata.

Una scelta voluta dalla stessa Bardot, come ha ricordato Bernard d’Ormale. L’attrice non desiderava celebrazioni solenni o appariscenti, ma un funerale essenziale, lontano dagli eccessi, coerente con la riservatezza che aveva chiesto per gli ultimi momenti della sua vita.