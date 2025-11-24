Brigitte Bardot di nuovo in ospedale: ricovero di dieci giorni per la diva francese

Brigitte Bardot è stata ricoverata nuovamente, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Var Matin. L’attrice, oggi 91 anni, si trova da circa dieci giorni all’ospedale Saint-Jean di Tolone.

La star del cinema era già stata ricoverata un mese fa e, dopo due settimane di cure, era rientrata nella sua abitazione a Saint-Tropez. A ottobre, riferisce sempre Var Matin, Bardot aveva affrontato un intervento chirurgico legato a una malattia definita “grave”.

Nelle scorse settimane l’attrice aveva inoltre dovuto smentire alcune voci circolate sui social che ne annunciavano la morte. Con un messaggio pubblicato su X aveva chiarito la situazione: “Sto bene. Non so quale idiota abbia diffuso questa ‘fake news’ sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene”.