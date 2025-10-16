Brigitte Bardot ricoverata a Tolone: intervento chirurgico per una grave malattia

Brigitte Bardot, storica icona del cinema francese, è stata ricoverata da alcune settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var. La notizia, diffusa da Nice-Matin e confermata da Ici Provence, ha destato grande preoccupazione tra i fan della diva, che ha compiuto 91 anni il 28 settembre.

Secondo quanto riportato, l’attrice sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico legato a una grave malattia. Le sue condizioni restano sotto osservazione, ma fonti vicine all’ospedale riferiscono che Bardot potrebbe essere dimessa nei prossimi giorni, qualora il quadro clinico dovesse migliorare.

Lontana dal mondo del cinema da oltre cinquant’anni, Brigitte Bardot vive a Saint-Tropez, dove si dedica con passione alla tutela degli animali attraverso la fondazione che porta il suo nome. Nel gennaio 2023 era già stata ricoverata per un episodio di insufficienza respiratoria, dal quale si era ripresa dopo alcune settimane di cure.

Oggi la leggenda del cinema francese continua a essere un simbolo di eleganza, indipendenza e impegno civile, nonostante le fragilità legate all’età.