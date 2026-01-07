Lotteria Italia 2026: riscossione della vincita e scadenze da rispettare
Per riscuotere un premio della Lotteria Italia 2026, è necessario presentare la richiesta entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti.
Per incassare un premio della Lotteria Italia 2026 c’è una finestra temporale precisa: la richiesta va presentata entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti, pari a circa sei mesi.
La procedura parte dal biglietto: deve essere consegnato integro, in originale e senza alterazioni. Con il tagliando si può andare direttamente presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, oppure rivolgersi all’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” in viale del Campo Boario 56/D, 00153 Roma.
In alternativa è possibile spedire il biglietto all’Ufficio Premi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Alla documentazione vanno sempre aggiunte le generalità del vincitore e l’indicazione della modalità scelta per il pagamento: assegno circolare, bonifico bancario o bonifico postale.
Per le vincite legate a un biglietto acquistato online, la richiesta richiede alcuni dati aggiuntivi: un documento di identità valido, il codice fiscale, il codice IBAN e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata risultata vincente.