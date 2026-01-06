Lotteria Italia 2026, premio speciale da 300mila euro: ecco il biglietto estratto
La Lotteria Italia 2026 ha assegnato il primo premio speciale di 300.000 euro, estratto durante la serata televisiva su Raiuno. Il biglietto vincente è il numero M291089.
La Lotteria Italia 2026 ha già regalato il primo colpo fortunato dell’edizione con l’assegnazione del premio speciale da 300mila euro. L’estrazione ha individuato il biglietto vincente durante la consueta serata televisiva dedicata al gioco.
Il tagliando premiato è contraddistinto dal numero M291089, risultato vincitore nel corso dello speciale di Affari Tuoi trasmesso in prima serata su Raiuno.
La vendita del biglietto è avvenuta ad Auronzo di Cadore, centro situato in provincia di Belluno, che entra così tra le località toccate dalla fortuna in questa edizione della Lotteria.
L’assegnazione del premio speciale rappresenta uno dei momenti più attesi dell’iniziativa, anticipando l’attenzione sulle prossime estrazioni e sull’andamento complessivo della Lotteria Italia 2026.