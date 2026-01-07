Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni centrato a Roma

L’estrazione finale della Lotteria Italia 2026 ha assegnato i cinque premi principali, con un montepremi complessivo tra i più alti di sempre. Il primo premio da 5 milioni è stato vinto a Roma con il biglietto T270462.

Il secondo premio, dal valore di 2,5 milioni di euro, è andato al biglietto E334755, venduto a Ciampino, sempre nel territorio della provincia di Roma. Segue il terzo premio da 2 milioni di euro, abbinato al biglietto L430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

La quarta vincita più consistente, pari a 1,5 milioni di euro, è stata centrata con il biglietto D019458 venduto a Ierzu, in provincia di Nuoro. Chiude la cinquina il quinto premio da 1 milione di euro, assegnato al biglietto Q331024, acquistato ad Albano Laziale, nel territorio romano.

Durante la trasmissione televisiva dedicata all’estrazione, ai biglietti vincenti sono stati abbinati i pacchi simbolici. Il primo premio era legato al pacco con il gufo, scelto da Claudia Gerini. Il secondo premio, contraddistinto dal corno rosso, è stato selezionato da Rocco Hunt. Noemi ha estratto il pacco con il ferro di cavallo per il terzo premio, mentre Francesca Chillemi ha individuato il quadrifoglio associato al quarto. Il pacco con la coccinella, collegato al quinto premio, è stato scelto da Nino Frassica.

Complessivamente sono stati attribuiti 306 premi, per un valore totale di 22.688.000 euro. Oltre ai cinque premi di prima categoria, la ripartizione prevede 30 vincite da 100.000 euro, 60 premi da 50.000 euro e 210 premi da 20.000 euro.

L’edizione 2026 segna anche un esordio assoluto: per la prima volta è stato assegnato un premio speciale da 300.000 euro. A vincerlo è stato il biglietto M291089, venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.