Lotteria Italia 2026: 5 milioni di euro a Roma e altri quattro superpremi assegnati tra Lazio, Sardegna ed Emilia-Romagna

La Lotteria Italia 2026 ha annunciato il primo premio di 5 milioni di euro, assegnato a Roma. Oltre a questo, sono stati vinti altri quattro premi principali tra Lazio, Sardegna ed Emilia-Romagna.

L’estrazione finale della Lotteria Italia 2026 ha decretato il vincitore del primo premio da 5 milioni di euro: il biglietto fortunato, serie T270462, è stato venduto nella città di Roma durante la serata speciale trasmessa su Rai 1 nella puntata di Affari Tuoi.

Oltre alla vincita principale, altri quattro tagliandi di prima categoria hanno assicurato somme milionarie in diverse località del Paese. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è andato a un biglietto venduto a Ciampino, sempre nel Lazio.

Il terzo premio — pari a 2 milioni — è stato assegnato a un possessore del tagliando venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

Un altro milione e mezzo è stato vinto da chi detiene il biglietto serie D019458 acquistato a Jerzu, nel Nuorese (Sardegna).

L’ultimo dei premi di prima categoria, del valore di 1 milione di euro, è stato venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

La cerimonia di estrazione si è svolta secondo la consuetudine del 6 gennaio, con l’abbinamento televisivo alla trasmissione condotta in prima serata su Rai 1. Contestualmente sono stati annunciati anche i risultati di altre categorie di premi e il biglietto vincente del premio speciale da 300 mila euro, assegnato ad Auronzo di Cadore (Belluno).

I possessori dei biglietti vincenti hanno a disposizione un periodo definito per presentare il titolo originale e richiedere la riscossione delle vincite secondo le regole vigenti.