Biglietti Lotteria Italia 2025: primo premio da 5 milioni venduto a Somaglia, Lodi

Estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Il primo premio da 5 milioni di euro, con il biglietto T173756, è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro, assegnato al biglietto T378442, è stato acquistato a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8. Il terzo premio da 2 milioni di euro, con il biglietto G330068, è stato venduto alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49.

La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata realizzata con il biglietto G173817, venduto nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A. Il quinto premio da 1 milione di euro, con il biglietto S185025, è stato venduto presso l’area di servizio Lagardere Ads Arino Ovest sull’Autostrada A4 Serenissima, a Dolo, in provincia di Venezia.

Biglietti vincenti di prima categoria:

1° premio: 5.000.000 € - T173756 - Somaglia (LO)

2° premio: 2.500.000 € - T378442 - Pesaro

3° premio: 2.000.000 € - G330068 - Palermo

4° premio: 1.500.000 € - G173817 - Torino

5° premio: 1.000.000 € - S185025 - Dolo (VE)

Come riscuotere i premi

I vincitori hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco ufficiale sul bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per riscuotere i premi. È necessario presentare il biglietto vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile inviarlo per posta, a proprio rischio, allegando generalità, indirizzo e modalità di pagamento preferite (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Per i biglietti acquistati online, sono richiesti un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente.

