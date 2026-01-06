Luca Bartolini trionfa a La Ruota della Fortuna: 130mila euro, calcio e famiglia

Luca Bartolini, 28 anni di Agugliano, ha vinto oltre 130.000 euro nel quiz televisivo “La Ruota della Fortuna” trasmesso su Canale 5, grazie a una performance convincente sotto la conduzione di Gerry Scotti.

Nel quiz televisivo “La Ruota della Fortuna” andato in onda il 5 gennaio su Canale 5, Luca Bartolini, 28 anni, ha conquistato un montepremi totale di oltre 130 000 euro grazie a una performance brillante davanti al pubblico. La sua impresa ha visto protagonista un giovane marchigiano nato ad Agugliano, protagonista di una serata di grande successo sul popolare programma condotto da Gerry Scotti.

La gara di Bartolini è stata costruita con pazienza e lucidità: nel corso della puntata ha accumulato circa 30 000 euro sconfiggendo gli altri concorrenti, per poi scegliere nel gioco finale la busta numero 2 che conteneva un premio di altri 100 000 euro.

La sua figura non è nuova agli appassionati di sport locali: difensore di calcio, Bartolini milita nell’Aurora Treia, formazione capolista nel campionato di Promozione, e vanta trascorsi con club come Ancona, Fano, Matelica e Vigor Senigallia, consolidando nel tempo una reputazione di atleta determinato.

Dallo studio televisivo, Bartolini ha raccontato che una parte della somma vinta sarà destinata all’azienda di famiglia, scelta che ha colpito il pubblico per la concretezza e il legame con le sue radici.

L’impresa di Bartolini si inserisce in un periodo in cui diversi marchigiani hanno ottenuto risultati celebrati nei quiz televisivi, rafforzando l’orgoglio regionale davanti alle telecamere.