La ruota della fortuna – Chi è Riccardo che supera i 410 mila euro e riscrive i record

Con una nuova vittoria da 200 mila euro, Riccardo consolida il suo ruolo di concorrente da primato a La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda lunedì 17 novembre, il campione è tornato alla celebre Ruota delle Meraviglie e ha risolto il gioco al primo tentativo, con un’unica risposta esatta.

Grazie all’impresa più recente, Riccardo ha superato la soglia dei 410 mila euro, diventando il concorrente più vincente nella storia del programma. Subito dopo il successo, è stato raggiunto dalla fidanzata Giulia, mentre Gerry Scotti ha sottolineato l’eccezionalità del momento affermando: “Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi”.

Riccardo Piancatelli, 32 anni, è un ingegnere ambientale originario di Recanati, in provincia di Macerata. È entrato nel ruolo di campione nella puntata del 14 novembre e, prima dell’ultimo successo, aveva già accumulato oltre 180 mila euro e conquistato una Fiat Panda, confermando una partecipazione costellata di colpi di scena e vittorie consecutive.