Trump deride un'atleta transgender durante un evento a Washington

Durante un evento a Washington, Donald Trump ha commentato un’atleta transgender davanti a un pubblico di parlamentari repubblicani, suscitando reazioni e ripercorrendo la sua posizione contro le persone transgender nello sport.

Un intervento pubblico trasformato in spettacolo. Davanti a una platea di parlamentari repubblicani riuniti al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha inscenato una caricatura che ha preso di mira un’atleta transgender, suscitando risate e approvazione tra i presenti.

L’episodio si inserisce nella linea politica già tracciata dall’ex presidente, che ha imposto il divieto di partecipazione delle persone transgender alle competizioni sportive femminili. Durante il discorso, Trump ha deciso di accompagnare le sue parole con una rappresentazione fisica, imitando una presunta gara di sollevamento pesi.

Nel racconto, l’atleta viene descritta mentre fatica sotto il peso del bilanciere, tra smorfie di sforzo e un esito fallimentare. Trump ha sottolineato la scena con gesti e pause teatrali, aggiungendo una battuta personale sul fatto che la moglie non apprezzi questo tipo di imitazioni.

La scenetta è proseguita con il confronto finale: secondo la narrazione del leader repubblicano, subito dopo entrerebbe in gara un uomo che solleva i pesi senza difficoltà, chiudendo l’episodio tra le risate del pubblico presente.