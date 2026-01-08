Trump schernisce le atlete transgender davanti ai repubblicani: l'imitazione durante il discorso
Durante un discorso davanti ai repubblicani, Donald Trump ha preso di mira le atlete transgender, imitando con toni caricaturali i loro movimenti in un tentativo di scherno.
Nel corso di un intervento a braccio davanti ai parlamentari del Partito Repubblicano, Donald Trump ha preso di mira le atlete transgender, trasformando il passaggio in una scenetta di scherno.
Il presidente degli Stati Uniti ha inscenato in modo caricaturale i movimenti di una sollevatrice di pesi transgender, ricorrendo a gesti e toni volutamente esagerati per ridicolizzare la partecipazione delle persone transgender nello sport femminile.
La sequenza, ripresa in video, mostra l’imitazione impostata su un registro farsesco, mentre l’audience repubblicana assiste alla performance durante l’incontro.
???? | Trump se burla de los atletas trans, hombres disfrazados de mujer ?? ¡me encanta que Trump no le tiene miedo a los progres pero ni un poquito! pic.twitter.com/NzMTqmFJrl— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 6, 2026