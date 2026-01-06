La Forza di una donna, anticipazioni 4-10 gennaio 2026: trame e programmazione

Ecco le anticipazioni de La Forza di una Donna dal 4 al 10 gennaio 2026, con appuntamenti quotidiani in TV e una programmazione speciale anche il giorno dell’Epifania. La soap turca mantiene la sua presenza in palinsesto dopo il cambio di messa in onda.

La nuova settimana di La Forza di una donna accompagna il pubblico da domenica 4 a sabato 10 gennaio 2026, con appuntamenti quotidiani in tv e una messa in onda prevista anche il giorno dell’Epifania.

La soap è una dizi turca nata come adattamento di un format giapponese. Dal 7 gennaio la programmazione cambia: la serie non viene più spezzata in due blocchi e resta in palinsesto con un passaggio breve nel pomeriggio, prima di Amici.

Leggi anche La forza di una donna, anticipazioni 26 settembre 2025: Nisan vuole dire la verità a Bahar su Sarp, Enver accusa un malore

Nei precedenti episodi, Bahar ha scelto di non tornare a vivere con Sarp, che intanto si è messo alla ricerca di una nuova sistemazione e ha promesso ai figli che non si allontanerà da loro. L’incontro con Arif ha creato imbarazzo, mentre Enver ha provato a restituire a Sarp il denaro sottratto da Sirin, senza però ottenere il suo consenso.

Domenica 4 gennaio, l’appuntamento è alle 15: Sarp tenta di affittare l’appartamento sopra quello di Bahar per restare vicino a Nisan e Doruk, ma per il momento tiene la scelta nascosta. Munir si rivolge a Yusuf per formalizzare il contratto, mentre Sirin alza la tensione in famiglia. Bahar la affronta chiedendole chiarimenti su Sarp e sul passato; intanto Ceyda scopre che Arif ha risarcito un negozio di abiti da sposa, evitandole guai, e trova il coraggio di proporre a Emre di ripartire.

Lunedì 5 gennaio la soap torna con doppio passaggio nel pomeriggio: Doruk chiede il permesso di invitare Nezir alla festa per la circoncisione e la richiesta spiazza Bahar e Sarp. Yusuf incontra Sarp e Munir per la firma del contratto della casa. Enver, preoccupato per Ceyda e per il rischio che torni al night club, le fa una proposta.

Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è confermato il doppio appuntamento: Sarp sistema in fretta la nuova casa nello stesso palazzo, trasloca di notte, ridipinge e al mattino porta i bambini al piano di sopra, rendendoli felicissimi. Bahar, invece, reagisce con shock e rabbia. Anche Ceyda e Arif vengono a saperlo e Arif esplode con Yusuf per l’affitto concesso. Nel frattempo Emre comunica ad Hatice e Bahar che intende far finta di nulla dopo aver scoperto di avere un figlio da Ceyda.

Tra mercoledì 7 e venerdì 9 gennaio, con la nuova collocazione ridotta a circa venti minuti, una stessa puntata viene distribuita su tre giorni: Arif pretende che Sarp lasci l’appartamento, ma non può cacciarlo perché esiste un regolare contratto con Yusuf. Feride, madre di Emre, si presenta al bar e licenzia Bahar e Hatice, accusandole di essere complici di Ceyda. Hatice preferisce non dire nulla a Enver per non allarmarlo, ma Sirin riferisce tutto. Bahar avvisa Hatice ed Enver che Sarp si è trasferito nel palazzo, cercando però di mantenere Sirin all’oscuro. Doruk invita Arif alla festa di circoncisione che si terrà nel weekend a casa dei nonni.

Sabato 10 gennaio l’episodio va in onda alle 15.30: Arif e Yusuf si rivolgono a Kismet per provare a risolvere la questione dell’affitto, perché Yusuf si accorge troppo tardi di alcune clausole che rendono difficile mandare via Sarp. Durante l’incontro, Yusuf scopre che Kismet è sua figlia e quindi sorella di Arif; lei lo affronta duramente per non essere stato un padre presente. Intanto continuano i preparativi per la festa di Doruk.