La Promessa, ecco le anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni de #LaPromessa dal 5 al 10 gennaio 2026, con tensioni e decisioni cruciali nella tenuta dei De Luján, influenzate dal lutto per Jana. I personaggi affrontano conflitti e scelte importanti in un periodo di grande fermento.

La settimana di episodi de La Promessa in onda dal 5 al 10 gennaio 2026 porta una marea di tensione nella tenuta dei De Luján, dove il lutto per la morte di Jana spinge i personaggi verso svolte decisive. Il dolore non resta un sottofondo emotivo: diventa elemento scatenante di conflitti, alleanze e scelte estreme tra i protagonisti.

Nelle prime giornate Maria lotta per riprendersi dopo lo svenimento sul posto di lavoro, sostenuta da Vera e Teresa, mentre Manuel, sopraffatto dalla sofferenza, sfoga la sua frustrazione anche contro Curro, che tenta invano di consolarlo. Nel frattempo Candela confida a Lope di aver visto il figlio di Simona rifugiarsi lontano dalla tenuta, un segreto che entrambi temono possa distruggere Simona una volta svelato.

La tensione interne a palazzo cresce quando Leocadia prende sempre più spazio, dettando persino il nuovo menu al personale e imponendo modi e tempi nella grande casa, mentre Petra si scontra con Maria, pronta persino a minacciarla di licenziamento per la debolezza mostrata. Questo sposta gli equilibri di potere, facendo emergere nuove alleanze e contrasti tra servitù e padroni.

Manuel arriva a prendere una decisione drastica: decide di partire, lasciando Maria isolata e ancora fragile nella sua stanza. Questa scelta accentua la frattura emotiva in famiglia e destabilizza ulteriormente l’ordine già precario nella tenuta.

Tra le dinamiche esterne, Ana fa passi avanti per stabilire la sua posizione nella comunità di Luján, chiedendo a Ricardo di accompagnarla per formalizzare la residenza, mentre Curro, recentemente nominato valletto personale del Capitano, cerca di tenere a distanza Angela, che non demorde nelle sue attenzioni.

Il punto di svolta narrativo arriva quando Pía sorprende Curro in un ambiente privato e, venuta a conoscenza della sua determinazione a scoprire la verità sulla morte di Jana, decide di affiancarlo nelle indagini, segnando l’inizio di una nuova alleanza che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sempre verso la fine della settimana, Simona inizia a sospettare che Candela e Lope le stiano nascondendo qualcosa di importante, dopo che lo stesso Lope si reca al rifugio dove Antonio era stato visto per l’ultima volta e non lo trova più. Questi sviluppi mettono in pericolo non solo le relazioni personali ma anche segreti che tutti vorrebbero rimanessero sepolti.

Il sabato conclusivo della settimana racconta di ulteriori tensioni: Petra stringe ancora di più la sua presa su Maria, mentre Leocadia, convinta da Alonso a restare nella tenuta, usa una lettera scritta dalla servitù per ricattare Petra e consolidare così il suo controllo.