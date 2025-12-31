Beautiful, anticipazioni 5-10 gennaio 2026: Sheila ritrovata viva, Deacon pronto a sposarla

#Beautiful 5-10 gennaio 2026: Sheila viene trovata viva, mentre Deacon si prepara a sposarla. La settimana porta tensione e cambiamenti a Los Angeles, influenzando i protagonisti e le loro scelte in un momento di grande incertezza.

Settimana ad alta tensione a Los Angeles: dal 5 al 10 gennaio 2026 la soap rimette al centro un colpo di scena che cambia ogni equilibrio. Sheila non è morta e la sua ricomparsa trascina con sé segreti, paure e scelte destinate a pesare su Finn, Steffy e su chi le sta accanto.

La linea narrativa si muove tra Forrester Creations, Il Giardino e la casa sulla scogliera, con Finn che diventa introvabile proprio mentre Steffy cerca certezze. In parallelo, il ritorno di Ivy a Los Angeles apre un fronte imprevisto e si lega a Liam nel momento peggiore, quando la stabilità familiare è già in bilico.

Lunedì 5 gennaio (episodio USA 9262), Finn e Deacon arrivano in un capannone e trovano Sheila in condizioni estreme: incatenata, stremata e disidratata. Finn interviene da medico prima ancora che da figlio, mentre Deacon agisce d’impulso per liberarla e portarla via. Nello stesso giorno, Steffy si scontra con l’assenza di Finn e, a Il Giardino, assiste alla scena che la destabilizza ulteriormente: Ivy bacia Liam davanti a lei.

Martedì 6 gennaio (episodio USA 9263), Sheila rifiuta l’idea di finire in ospedale per timore di essere rintracciata e giudicata. Poi, a frammenti, ricostruisce ciò che è accaduto: chi l’ha sequestrata avrebbe impostato un piano per colpire Steffy e scaricare ogni responsabilità su di lei, trasformandola nel capro espiatorio perfetto. Intanto Ivy insiste con Liam e Steffy percepisce di perdere controllo su più fronti.

Mercoledì 7 gennaio (episodio USA 9264), Deacon torna sul punto che non coincideva con la versione ufficiale e trova l’elemento decisivo: il dettaglio delle dieci dita, incompatibile con quanto si credeva. La deduzione diventa certezza: nella notte dell’aggressione Steffy ha colpito Sugar credendo fosse Sheila. Finn rilegge la vicenda in modo diverso e sente di poter costruire un rapporto con la madre biologica, mentre Steffy continua a vivere l’assenza di Finn come un segnale inquietante.

Giovedì 8 gennaio (episodio USA 9265), a Forrester Creations Steffy prova a soffocare sul nascere qualsiasi voce su Sheila viva, soprattutto per proteggere i figli. Hope, convinta di affrontare Deacon per chiudere la questione, apre la porta e si trova davanti Sheila: lo shock la travolge al punto da farla svenire. Quando si riprende, Finn conferma la verità e chiarisce che intende concederle una seconda possibilità, consapevole che la reazione di Steffy potrebbe essere durissima.

Venerdì 9 gennaio (episodio USA 9266), Finn si confida con Hope e ammette quanto la vicenda lo tocchi nel profondo: per lui non è soltanto un caso da risolvere, ma una questione di identità e di legame mai davvero vissuto. Dall’altra parte, Steffy si appoggia alla presenza costante di Liam mentre Finn resta fuori casa. Poi Deacon decide di uscire dall’ambiguità: sul tetto de Il Giardino si inginocchia e fa a Deacon e Sheila una scelta che rende tutto pubblico, trasformando il segreto in un fatto impossibile da gestire in silenzio.

Sabato 10 gennaio (episodio USA 9267), Sheila accetta la proposta. Finn, però, capisce che il tempo dei non detti è finito: rientra alla casa sulla scogliera determinato a parlare con Steffy, che intuisce subito di trovarsi davanti a qualcosa di enorme. La settimana si chiude sull’innesco della rivelazione, con Ivy e Liam sullo sfondo e le conseguenze pronte a esplodere.

In genere Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato intorno alle 13:40 ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, con possibili variazioni legate al palinsesto.