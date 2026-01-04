Epifania 2026 a Genova: la Befana in piazza Matteotti tra calza, musica e dolci per i bambini

Epifania 2026 a Genova: la Befana in piazza Matteotti tra calza, musica e dolci per i bambini

Il 6 gennaio 2026, a #Genova in piazza Matteotti, si celebra l’#Epifania con musica, dolci e la tradizionale presenza della Befana, che distribuirà calze e caramelle. L’evento è dedicato a famiglie e bambini, a partire dalle ore 15.