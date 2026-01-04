Epifania 2026 a Genova: la Befana in piazza Matteotti tra calza, musica e dolci per i bambini
Il 6 gennaio 2026, a #Genova in piazza Matteotti, si celebra l’#Epifania con musica, dolci e la tradizionale presenza della Befana, che distribuirà calze e caramelle. L’evento è dedicato a famiglie e bambini, a partire dalle ore 15.
Martedì 6 gennaio 2026 l’Epifania si festeggia nel cuore di Genova con un appuntamento pensato per famiglie e bambini: in piazza Matteotti torna la Befana, pronta a distribuire calze, caramelle e dolciumi.
Il pomeriggio entra nel vivo dalle ore 15 con l’esibizione della Banda musicale di Rivarolo. Alle 15.30 è previsto il momento più atteso: la Befana arriva in modo scenografico, calandosi dalla scala dei Vigili del fuoco, prima di avvicinarsi ai più piccoli per la consegna dei dolci.
Dopo l’arrivo, la piazza continua ad animarsi con balli e dj set. Per i bambini è prevista anche un’esperienza ravvicinata con i mezzi di soccorso, con la possibilità di vedere da vicino un mezzo dei Vigili del fuoco.
L’iniziativa coinvolge istituzioni e associazioni del territorio, con la collaborazione tra Comune, realtà del commercio e rappresentanze legate ai Vigili del fuoco e all’Arma. Le caramelle distribuite durante la festa sono offerte da Fiva Confcommercio e dalla Camera di Commercio.
La giornata propone anche un momento culturale: alle 16.30, al Museo dei Cappuccini in piazzetta Santa Caterina Fieschi Adorno, è in programma una conferenza intitolata Presepi a Genova tra XVIII e XIX secolo, a cura di Giulio Sommariva, docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.