Epifania: origini e significato della Befana tra miti pagani e tradizioni italiane

La Befana, figura simbolica del folclore italiano, ha origini legate a riti propiziatori pagani, successivamente ereditati dalla cultura romana. Durante le dodici notti dopo il solstizio d'inverno, si credeva che figure femminili volassero sui campi per favorire futuri raccolti. Questi spiriti erano guidati da Diana, dea lunare della caccia e della vegetazione, o da Sàtia, una divinità legata alla sazietà. Da qui deriverebbe il mito della "donna volante" sul manico di scopa.

La rappresentazione della Befana come vecchina vestita di stracci simboleggia l’anno vecchio, consumato e pronto a lasciare spazio al nuovo ciclo naturale. Simili figure appaiono anche in altre tradizioni europee, come Perchta o Berchta in Austria e Germania, celebrata dodici giorni dopo il Natale. L’usanza di bruciare fantocci vestiti di stracci in molte città italiane ed europee richiama rituali di purificazione e rinascita.

Il termine "Befana" potrebbe derivare dalla corruzione del termine "epifania", che in greco significa "manifestazione". La tradizione di portare regali o carbone ai bambini si ricollega a figure come Babbo Natale, San Nicola e alla dea romana Strenia, associata agli auguri e agli scambi di doni durante i Saturnali.

In alcune tradizioni, la festa della Befana rappresentava un’occasione per sostenere le famiglie più povere, che ricevevano doni e cibo in cambio di auguri porta a porta. Un racconto più moderno tenta di collegare la Befana ai Re Magi, narrando di un incontro tra questi e la vecchina, che, pentita di aver rifiutato l’invito a seguire i sacerdoti al cospetto del Bambino Gesù, iniziò a portare doni ai bambini per espiare la sua colpa.

La scopa, simbolo di purificazione, e l’associazione della Befana a una strega sono il risultato di influenze cristiane e della contaminazione con celebrazioni come Halloween. La figura della Befana, quindi, rappresenta un intreccio di tradizioni pagane e cristiane, celebrando la rinascita e il passaggio a un nuovo ciclo naturale.

Epifania: dolci e gioia per i bambini, stop al carbone nella calza della Befana - Con il Capodanno alle spalle, arriva il momento di scegliere cosa mettere nella calza della Befana. Il pediatra Italo Farnetani, intervistato da Adnkronos Salute, consiglia di abbandonare carbone, aglio o cipolle, anche in versione dolce, a favore di dolci e cioccolata.

Previsioni Meteo da Capodanno all'Epifania: alta pressione e nebbie, ma temperature sopra la media - Le previsioni meteo da Capodanno all'Epifania indicano un predominio dell’anticiclone delle Azzorre. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma condizioni di stabilità con alta pressione sull’Italia. Questo scenario comporta cielo sereno o poco nuvoloso in molte regioni, ma favorisce anche nebbie dense e ristagno di inquinanti in Pianura Padana e nelle valli del Centro.