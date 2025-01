Epifania: dolci e gioia per i bambini, stop al carbone nella calza della Befana

Con il Capodanno alle spalle, arriva il momento di scegliere cosa mettere nella calza della Befana. Il pediatra Italo Farnetani, intervistato da Adnkronos Salute, consiglia di abbandonare carbone, aglio o cipolle, anche in versione dolce, a favore di dolci e cioccolata. L'obiettivo è trasformare l’Epifania in una giornata di positività e ricordi felici per i bambini, evitando simboli negativi.

Secondo Farnetani, l’Epifania segna la fine delle festività, e caricare la calza con elementi negativi potrebbe amplificare la delusione del ritorno alla routine scolastica. Il carbone, infatti, rappresenta simbolicamente un giudizio negativo e ricorda al bambino eventuali comportamenti sbagliati. "Il rosso e i colori vivaci sono più adatti, poiché portano allegria", spiega l'esperto, sottolineando l'importanza di correggere gli errori comportamentali al momento opportuno, senza utilizzare la Befana come occasione per farlo.

Il pediatra invita i genitori a non colpevolizzare i figli, ma a vivere la festa in modo positivo. La figura della Befana, associata alla bontà e alla dolcezza, facilita il legame affettivo tra adulto e bambino. Per questo, Farnetani consiglia di riempire la calza di dolci, in particolare cioccolata, considerata non solo amata dai più piccoli, ma anche priva di controindicazioni se consumata con moderazione.

Le caramelle trovano posto accanto alla cioccolata. "Un giorno all’anno con dolci non incide sulla salute generale, ma contribuisce a creare un ricordo indimenticabile", conclude il pediatra, ribadendo l'importanza di uno stile di vita sano durante tutto l'anno.

Dopo il ciclone della Befana, l'arrivo del gelo artico: previsioni meteo e cambiamenti climatici in Italia - Il meteo italiano sta per subire un brusco cambiamento dopo il passaggio del ciclone della Befana. I primi giorni del 2024 hanno visto un clima mite e l'anticiclone dominare gran parte del Paese. Tuttavia, l'Epifania porterà una svolta significativa con l'arrivo di un vortice ciclonico nel Mar Mediterraneo.