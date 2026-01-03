Capodanno a Roma, storni morti in centro, ma la foto virale è del 1° gennaio 2021
Un’immagine di storni morti a Roma, condivisa sui social come evento recente, in realtà risale al 1° gennaio 2021. La foto è stata riutilizzata e condivisa nuovamente, generando confusione sull’effettivo episodio.
Nelle ore successive alla notte di Capodanno sta rimbalzando sui social un’immagine scioccante: un gruppo di storni senza vita distesi tra carreggiata e marciapiede in via Cavour, nel cuore di Roma.
Lo scatto ha alimentato indignazione e condivisioni, con l’idea che si tratti di un episodio avvenuto durante l’ultimo San Silvestro.
In realtà l’immagine non documenta quanto accaduto in questi giorni: è una foto autentica, ma non recente. Risale infatti al 1 gennaio 2021.
In quella circostanza, in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, nelle strade attorno alla stazione Termini si registrarono effettivamente centinaia di uccelli morti, soprattutto storni, spaventati dai botti.
La foto, quindi, non è un falso nel contenuto, ma lo è nel contesto: viene riproposta come attuale, anche se appartiene a un episodio avvenuto anni fa nel centro della città.