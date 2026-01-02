Milan, ufficiale Fullkrug: convocato e subito in panchina col Cagliari

Il #Milan annuncia l’ingaggio di Niclas #Fullkrug dal West Ham, con la formula del prestito e diritto di riscatto. Il giocatore è già in rosa e convocato per la partita contro il Cagliari.

Il Milan muove la prima pedina del mercato e rende noto l’ingaggio di Niclas Fullkrug nella giornata di venerdì 2 gennaio. L’attaccante tedesco arriva dal West Ham con la formula del prestito e un diritto di riscatto fissato nell’accordo.

Il nuovo acquisto è già a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di campionato in programma in serata contro il Cagliari: la sua presenza tra i convocati lo porta direttamente nel gruppo, con la possibilità di vivere l’esordio in Serie A già alla prima occasione utile.

Fullkrug indosserà la maglia numero 9. Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, ha 32 anni e si è ritagliato uno spazio importante soprattutto nelle ultime stagioni, diventando un riferimento offensivo grazie a fisicità, gioco spalle alla porta e concretezza sotto porta.

La fase più brillante della sua carriera è legata al Werder Brema: tra il 2019 e il 2023 ha messo insieme 49 gol in 125 presenze. In precedenza aveva già mostrato numeri significativi, con 18 reti in 59 partite al Norimberga e 24 in 80 con l’Hannover.

Da tempo è entrato stabilmente nel giro della nazionale tedesca: ha partecipato ai Mondiali 2022 e, fin qui, ha totalizzato 24 presenze con 14 gol. Un rendimento che lo ha consolidato come opzione affidabile anche a livello internazionale.

L’ultima tappa, prima dell’approdo in rossonero, è stata la Premier League: il West Ham lo aveva acquistato nell’estate 2024 per 30 milioni, ma l’esperienza inglese si è chiusa con 3 gol in 28 gare. Ora il Milan punta su Fullkrug per aggiungere peso e alternative al reparto avanzato.