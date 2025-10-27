Juventus, esonero ufficiale per Tudor: Brambilla in panchina contro l'Udinese

La sconfitta contro la Lazio all’Olimpico è costata cara a Igor Tudor. La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore croato dopo il ko di domenica sera, ufficializzando l’esonero con un comunicato pubblicato sul sito del club.

Nel testo diffuso oggi, lunedì 27 ottobre, la società bianconera ha annunciato di aver sollevato Tudor dall’incarico di tecnico della Prima Squadra maschile, insieme ai suoi collaboratori Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

Contestualmente, la Juventus ha reso noto di aver affidato temporaneamente la guida della squadra a Massimiliano Brambilla, attuale allenatore della formazione Under 19. Brambilla siederà in panchina mercoledì sera per la sfida interna contro l’Udinese, valida per il prossimo turno di campionato.

Nel comunicato ufficiale, il club ha inoltre ringraziato Igor Tudor e il suo staff per il lavoro svolto e la dedizione mostrata durante i mesi alla guida della Juventus, augurando loro il meglio per il futuro professionale.