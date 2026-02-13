Morte della figlia dell'attore Tommy Lee Jones, dubbi sulla tragedia a San Francisco

La figlia dell’attore Tommy Lee Jones è morta a 34 anni a San Francisco. La donna è stata trovata priva di sensi in hotel. Emergono dettagli sul passato difficile e sui problemi con la giustizia nei mesi precedenti.

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è morta a 34 anni dopo essere stata trovata incosciente in una stanza del Fairmont Hotel di San Francisco. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla con il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.

Le autorità non hanno ancora comunicato la causa ufficiale del decesso. Negli ambienti vicini alla famiglia, però, si parla di una situazione da tempo fuori controllo. Victoria aveva alle spalle anni segnati da dipendenze e frequenti problemi legali.

Leggi anche: Morta a 34 anni Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones

Victoria Jones, 34 anni, figlia dell’attore #TommyLeeJones, è deceduta nella notte di Capodanno presso il Fairmont San Francisco.

Chi la conosceva racconta di una personalità brillante, alternata a momenti difficili. Negli ultimi mesi la situazione si era aggravata: ad aprile era comparsa in tribunale dichiarandosi non colpevole per accuse legate all’uso e al possesso di sostanze stupefacenti, oltre all’ostruzione di un agente.

Non era l’unico episodio recente. A giugno era stata arrestata dopo un presunto litigio con il marito, il produttore vinicolo di Napa Navek Cejas, durante il quale lo avrebbe colpito al volto. Gli interventi della famiglia erano stati frequenti nel tentativo di aiutarla.

Secondo alcune fonti investigative locali, tra cui un agente di polizia di San Francisco rimasto anonimo, la morte potrebbe essere collegata al fentanyl, sostanza sempre più diffusa nel mercato illegale e spesso presente anche in altre droghe senza che i consumatori ne siano consapevoli.