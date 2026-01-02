Will Smith accusato di molestie sessuali: causa legale negli Stati Uniti

#WillSmith è coinvolto in una causa legale negli Stati Uniti, accusato dal violinista Brian King Joseph di comportamenti a sfondo sessuale indesiderati durante il loro rapporto professionale nel 2024-2025.

Un nuovo procedimento giudiziario coinvolge Will Smith, chiamato in causa dal violinista Brian King Joseph, che ha collaborato con l’artista durante il tour “Based on a True Story: 2025”. Il musicista sostiene di aver subito comportamenti a sfondo sessuale indesiderati nel corso del rapporto professionale avviato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Secondo quanto riportato nell’atto depositato presso un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato inizialmente ingaggiato per una data a San Diego nel novembre 2024, per poi essere coinvolto stabilmente nel tour e in alcune sessioni legate a un nuovo progetto discografico. Con il passare delle settimane, il legame tra i due si sarebbe fatto più personale, con attenzioni e frasi che il violinista definisce inappropriate e fuori dal contesto lavorativo.

Leggi anche Will Smith accetta la sfida: sarà lui a interpretare Jannik Sinner in un film? L'attore risponde Jannik, io ci sono

La causa non riguarda solo l’artista, ma anche la sua società, Treyball Studios Management, chiamata a rispondere di licenziamento ingiustificato. L’episodio chiave risalirebbe a marzo, durante una tappa del tour a Las Vegas, quando Joseph avrebbe trovato nella propria camera d’albergo — prenotata dall’organizzazione — oggetti personali e un messaggio che interpretò come un segnale di un imminente incontro sessuale non consensuale.

Tra gli elementi citati figurano farmaci per l’HIV intestati a una persona diversa dall’attore e un biglietto con scritto: “Brian, tornerò non più tardi delle 5:30, solo noi”, firmato “Stone F” e accompagnato da un cuoricino. Spaventato dall’accaduto, il violinista avrebbe avvisato la sicurezza dell’hotel e informato il management del tour.

La segnalazione non avrebbe prodotto l’effetto sperato: Joseph sostiene di essere stato accusato di aver inventato la vicenda e, pochi giorni dopo, allontanato dal progetto. Nella documentazione legale afferma di aver sviluppato un disturbo da stress post-traumatico e di aver subito rilevanti perdite economiche. Al momento, né Smith né i suoi rappresentanti hanno rilasciato commenti ufficiali.