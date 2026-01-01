Calciomercato Lazio: Insigne verso la firma, ultimi dettagli prima dell'arrivo a Formello

La trattativa tra #Lazio e #Insigne sta per concludersi. Dopo aver raggiunto un’intesa economica e contrattuale, manca ancora un dettaglio burocratico prima della firma e dell’arrivo a Formello.

La trattativa per portare Lorenzo Insigne alla Lazio è ad un passo dalla conclusione: l’ex capitano del Napoli, dopo l’esperienza in MLS, ha già raggiunto un’intesa economica e di contratto con il club biancoceleste, ma manca ancora un dettaglio burocratico prima della firma ufficiale e dell’arrivo a Formello.

Secondo i principali aggiornamenti di mercato, l’accordo tra le parti sulle condizioni contrattuali è stato definito da tempo e il giocatore ha respinto altre offerte pur di tornare in Serie A con la maglia della Lazio. Resta però da completare l’ultimo step formale che trasformerà l’intesa in un trasferimento ufficiale.

Il tecnico Maurizio Sarri, che ha allenato Insigne ai tempi del Napoli, considera il ritorno dell’attaccante un’opportunità interessante, ma in questo momento non lo vede come una priorità assoluta per la sua rosa. Prima di dare il via libera definitivo all’operazione, Sarri desidera vedere rinforzi in altri reparti, in particolare a centrocampo e attacco.

Il direttore sportivo è convinto della bontà della pista Insigne per rinforzare la corsia offensiva sinistra, e la società sta lavorando per sbloccare l’annuncio non appena tutte le esigenze tattiche saranno soddisfatte. Per ora l’ufficialità è solo rinviata di pochi giorni, con la chiamata decisiva che potrebbe arrivare nel breve periodo.