Meteo Italia, verso l'estate: in arrivo sole e afa dopo gli ultimi temporali

Home / Social News / Meteo Italia, verso l'estate: in arrivo sole e afa dopo gli ultimi temporali

Dopo settimane di maltempo, l’Italia si prepara a un'improvvisa avanzata di sole e afa. Da fine settimana arriveranno le prime schiarite, e da metà prossima settimana si prospetta l'inizio dell'estate con temperature oltre i 30°C. Ultimi rovesci al Centro-Sud, poi spazio all’anticiclone.

Dopo settimane di maltempo, l’Italia si prepara a un netto cambio di rotta sul fronte meteo. Secondo gli esperti, il weekend porterà le prime schiarite diffuse, mentre da metà della prossima settimana si attende l’arrivo dell’estate vera e propria, con sole stabile e temperature oltre i 30°C. Ultimi rovesci al Centro-Sud, poi spazio all’anticiclone Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, segnala che l’Anticiclone delle Azzorre è pronto a spingersi verso est, coinvolgendo anche il nostro Paese. Già da oggi, sabato 24 maggio, si noterà un miglioramento con cieli più sereni soprattutto al Nord, dove il tempo sarà stabile a eccezione di qualche breve acquazzone sui rilievi alpini. Al Centro-Sud si segnalano ancora rovesci sparsi, in particolare nelle ore centrali tra Abruzzo, Lazio e Sardegna e poi tra Sicilia e Calabria. Il clima resterà mite ma ventoso. Fine settimana con clima gradevole, poi scatta l’anticipo d’estate Domenica 25 maggio il sole dominerà la scena su quasi tutto il territorio nazionale, a parte qualche residuo addensamento al Sud nelle prime ore. Le temperature saranno in aumento ma ancora nei limiti della media stagionale, con massime tra i 24 e i 26 gradi. Da lunedì 26 maggio si farà sentire un ulteriore rialzo termico: la giornata sarà per lo più soleggiata su tutta la penisola, ma al Nord-Ovest potrebbero verificarsi nuovi temporali nel tardo pomeriggio. Martedì è previsto un nuovo passaggio di aria instabile al Centro-Nord, ma sarà solo una breve parentesi. Da metà settimana scatta l’ondata di caldo Il vero salto di stagione dovrebbe compiersi tra mercoledì e giovedì: le proiezioni meteo indicano giornate calde, afose e pienamente estive con punte oltre i 30°C in molte regioni italiane. Una svolta attesa dopo un maggio segnato da 18 giorni di pioggia su 23, soprattutto al Centro-Nord, con fenomeni anche intensi come grandinate e trombe d’aria. Il ritorno del bel tempo e dell’alta pressione sarà il preludio a un periodo più stabile, perfetto per assaporare un primo assaggio d’estate.

Altri aggiornamenti su Italia

EA Sports non funziona oggi 23 maggio: server down in Italia e in Europa

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio 2025, migliaia di utenti in Italia stanno segnalando gravi problemi di connessione ai server EA Sports.

Giro d'Italia, oggi la 13ª tappa da Rovigo a Vicenza: orario, percorso e dove seguirla in diretta

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025 si corre oggi, venerdì 23 maggio, con partenza da Rovigo e arrivo a Vicenza.

Certificazione GLI: Cosa Serve per Lanciare Legalmente Contenuti iGaming in Italia

Nel 2025, l’industria del gambling online in Italia si trova al centro di una profonda trasformazione normativa.