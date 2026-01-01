Elisabetta Canalis e Alvise Rigo Capodanno Los Angeles

Elisabetta #Canalis ha trascorso il Capodanno 2025 a Los Angeles insieme ad Alvise Rigo, condividendo momenti di convivialità e attività all’aperto. La showgirl sarda ha mostrato il suo legame sentimentale con lui anche sui social.

Elisabetta Canalis ha salutato il 2025 in California, festeggiando l’arrivo del nuovo anno nella città di Los Angeles insieme ad Alvise Rigo, l’uomo con cui ormai non nasconde più il proprio legame sentimentale agli occhi del pubblico e sui social.

La showgirl sarda ha trascorso gli ultimi giorni dell’anno in una serie di momenti conviviali, condividendo attività all’aria aperta, allenamenti e uscite in compagnia di amici e, soprattutto, accanto ad Alvise Rigo, ex rugbista oggi attore e modello, diventato una presenza sempre più ricorrente nella sua quotidianità.

I due si sono mostrati insieme sui rispettivi profili social dopo che Canalis ha pubblicato il primo selfie di coppia in occasione del compleanno di lui; a seguire, Rigo è volato in California non da solo, ma insieme all’ex tronista Claudio Sona e al suo compagno Nicholas Cornia, per unirsi alla ex velina nella celebrazione di fine anno.

Nell’atmosfera californiana tra sessioni in palestra, corse all’aperto e passeggiate con il cane Jozy, la coppia ha goduto di giornate tranquille sotto il sole, con tappe social e momenti di sport che scandiscono queste ultime ore del 2025. Non sono mancati anche appuntamenti come la visione di una partita NBA alla Crypto Arena e una cena in un noto locale della città.

Sebbene Canalis e Rigo non abbiano mai dichiarato esplicitamente di essere una coppia, la frequenza con cui appaiono insieme, anche in contesti pubblici e nei contenuti condivisi online, ha di fatto confermato la solidità del loro rapporto dopo mesi di indiscrezioni.

La loro conoscenza ha avuto inizio durante le riprese di un reality show incentrato su prove fisiche e competizioni, occasione in cui è nata la complicità tra i due, alimentata poi da una serie di incontri nei mesi successivi e dalla scelta di trascorrere insieme momenti importanti come il Capodanno a Los Angeles.