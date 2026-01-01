Maggiori incassi Box Office Italia 2025: Cinema italiano protagonista dell'anno

Nel 2025 il Box Office italiano si conferma stabile, con circa 496 milioni di euro e 68 milioni di biglietti venduti. Le produzioni nazionali hanno mantenuto un ruolo importante, superando il 40% di quota grazie a titoli di successo.

Il Box Office Italia del 2025 archivia dodici mesi di sostanziale tenuta, con un volume complessivo vicino ai 496 milioni di euro e circa 68 milioni di biglietti staccati, secondo i dati aggiornati a fine dicembre. Un risultato che certifica la solidità del mercato e mette in evidenza il ruolo centrale delle produzioni nazionali, capaci in più fasi dell’anno di superare il 40% di quota grazie a titoli popolari e a una stagione natalizia particolarmente forte.

A dominare la seconda parte dell’anno è stato un solo titolo, capace di trascinare l’intero comparto in pochi giorni. Buen Camino, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, è arrivata in sala il 25 dicembre e ha incassato oltre 26,9 milioni di euro nei primi quattro giorni, diventando immediatamente il film più visto del 2025 e firmando la miglior apertura natalizia mai registrata.

L’impatto sulle sale è stato evidente: nel weekend di debutto il film ha concentrato il 71% della quota di mercato, con più di 3,3 milioni di spettatori e un incremento del 256% rispetto al fine settimana precedente. Anche il confronto con il Natale dell’anno prima segna un deciso balzo in avanti, con un aumento dell’87% degli incassi complessivi.

La graduatoria dei titoli più redditizi dell’anno conferma il peso del prodotto nazionale. Nella top 10 del 2025 figurano quattro film italiani, due dei quali rientrano tra i primi cinque, segno di un equilibrio sempre più favorevole tra produzioni locali e grandi blockbuster internazionali.

Alle spalle del fenomeno natalizio si posiziona il remake live-action di Lilo & Stitch, che ha chiuso l’anno con circa 22,3 milioni di euro. Il film Disney ha dominato la prima parte della stagione, intercettando famiglie e pubblico più giovane, soprattutto nei mesi estivi.

Il terzo posto spetta a Follemente, commedia corale diretta da Paolo Genovese. Uscito a febbraio, il film ha costruito il proprio successo settimana dopo settimana, raggiungendo circa 18 milioni di euro grazie a un cast molto riconoscibile e a una tenuta costante nel tempo.

Segue l’animazione con Zootropolis 2, sequel capace di raccogliere intorno ai 16 milioni di euro. Il richiamo del marchio e l’appeal sui più piccoli hanno garantito una presenza solida in sala per diversi mesi.

Chiude la top five Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga diretta da James Cameron. Il film ha superato i 15 milioni di euro, confermando l’interesse del pubblico per l’universo di Pandora, pur venendo superato nel finale d’anno dal boom delle produzioni italiane.