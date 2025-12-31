Capodanno in musica su Canale 5 stasera 31 dicembre 2025: ospiti e diretta da Bari

Stasera, 31 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda “Capodanno in musica”, in diretta dalla Piazza Libertà di Bari. Con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, l’evento propone musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno.

La notte di San Silvestro su Canale 5 si accende con “Capodanno in musica”: l’appuntamento è per stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla Piazza Libertà di Bari.

Alla guida della serata ci sono Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, pronti ad accompagnare il pubblico nel conto alla rovescia verso il nuovo anno con una scaletta pensata per unire generazioni diverse.

Lo show prende il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna” e porta sul palco un alternarsi di hit recenti e grandi classici della canzone italiana, tra interpreti storici e nomi seguiti dai più giovani.

Tra gli ospiti annunciati figurano Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.