Verissimo - ecco gli ospiti e le interviste di sabato 31 maggio su Canale 5

Oggi, sabato 31 maggio, alle ore 16:30 su Canale 5 torna l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Il programma proporrà una selezione delle interviste più emozionanti della stagione, offrendo al pubblico un viaggio tra storie personali, carriera e rinascita.

Tra i protagonisti della puntata odierna spiccano Riccardo Scamarcio, attore tra i più amati del cinema italiano, e l’ex tennista Camila Giorgi, che si racconterà tra sport e vita privata. Spazio anche a Garrison Rochelle, storico insegnante di danza noto per la sua sensibilità e umanità.

Uno dei momenti più toccanti sarà dedicato alla storia di rinascita di Bianca Guaccero, attrice e conduttrice che ha saputo affrontare e superare sfide personali importanti. In studio anche Elodie, che con il suo carisma e il suo stile inconfondibile parlerà del percorso artistico e delle sue passioni.

Verissimo torna anche domenica 1 giugno, sempre alle 16:30 su Canale 5, con altri ospiti d'eccezione. In primo piano il trio de Il Volo, che racconterà il successo internazionale ottenuto in questi anni. Tra le protagoniste della puntata domenicale anche Benedetta Rossi, food influencer amatissima per la sua autenticità e la passione per la cucina.

Non mancherà Guenda Goria, che parlerà del rapporto speciale con la sua famiglia, e Vanessa Incontrada, che si aprirà in un’intervista intima e personale, condividendo riflessioni sulla propria vita e carriera.