Capodanno 2026: Kiribati inaugura il nuovo anno prima di tutti
Il passaggio dal 31 dicembre al 1° gennaio segna l’inizio del 2026 in ogni angolo del pianeta, ma non nello stesso momento. A dare ufficialmente il via al nuovo anno è come sempre l’Oceano Pacifico, dove lo scoccare della mezzanotte arriva con molte ore di anticipo rispetto all’Europa.
Il primato spetta a Kiribati, lo Stato insulare che entra nel 2026 quando in Italia sono le 11 del mattino di mercoledì. Le celebrazioni coinvolgono anche l’Isola di Natale, dove il nuovo anno viene salutato con eventi e spettacoli pirotecnici.
Leggi anche Capodanno in piazza: concerti e grandi eventi da Roma a Milano per la notte di San Silvestro
Quindici minuti più tardi, alle 11.15 ora italiana, la mezzanotte raggiunge anche le Chatham Islands, territorio della Nuova Zelanda. Nel resto del Paese, invece, l’anno nuovo inizia quando in Italia è mezzogiorno.
Da quel momento i festeggiamenti avanzano progressivamente verso Ovest. Alle 13 italiane il 2026 arriva alle Fiji e nell’estremo oriente della Russia, mentre un’ora dopo è il turno dell’Australia, che accoglie il nuovo anno con celebrazioni diffuse nelle principali città.
Nel corso del pomeriggio italiano, intorno alle 16 a Roma e Milano, il nuovo anno si estende gradualmente al resto dell’Asia, seguendo il ritmo dei diversi fusi orari e coinvolgendo milioni di persone.
La sequenza prosegue fino all’Europa, dove l’Italia festeggia insieme ad altri 45 Paesi. Il 2025 si chiude invece più tardi nel continente americano, con gli Stati Uniti tra gli ultimi grandi Stati a salutare l’anno che finisce, prima che il ciclo si completi nuovamente nel Pacifico.