Capodanno Rai 1 a Catanzaro: Marco Liorni guida L'anno che verrà 2026 con un cast stellare e il palco più grande di sempre

Il #Capodanno di #Rai1 a Catanzaro, condotto da Marco Liorni, presenta L’anno che verrà 2026 con un cast di livello e il palco più ampio mai allestito. Un modo sobrio per accogliere il nuovo anno.

La notte del 31 dicembre Rai 1 saluta l’arrivo del 2026 con “L’anno che verrà” in diretta dal lungomare di Catanzaro, in Calabria, per il terzo anno consecutivo. La produzione annuncia un impianto scenico definito come il più grande mai realizzato per lo show, con oltre quattro ore di musica dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

Alla conduzione torna per il secondo anno di fila Marco Liorni, affiancato da Nina Zilli. La cantautrice sarà in scena anche con le sue esibizioni e avrà un ruolo aggiuntivo: quello di inviata speciale, con una serie di “cartoline” registrate nei giorni precedenti per raccontare luoghi e atmosfere della regione.

Il cast unisce nomi storici e artisti di generazioni diverse: Patty Pravo, Anna Oxa, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Serena Brancale, Rocco Hunt, Clementino, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello e Antonino.

Tra i protagonisti annunciati, alcuni potrebbero essere presenti anche tra i big di Sanremo 2026. Restano invece in dubbio, per un’indisposizione legata a un virus, le partecipazioni di Massimo Ranieri e Nino Frassica: la conferma è attesa solo a ridosso della serata.

Ad accompagnare dal vivo i brani più noti di ieri e di oggi ci sarà la big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi. La scaletta, secondo quanto illustrato in presentazione, punta su un’alternanza continua tra grandi successi popolari e momenti di spettacolo.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, Rai Com, Regione Calabria e Fondazione Film Commission della Calabria. Il presidente regionale Roberto Occhiuto ha parlato di un’intesa più ampia del solo evento di Capodanno, con l’obiettivo di garantire la presenza della Calabria in 50 trasmissioni Rai ogni anno.

Nel bilancio triennale citato durante la conferenza, queste apparizioni avrebbero raggiunto 187 milioni di telespettatori. Occhiuto ha aggiunto che, per l’edizione in arrivo, la scelta di Catanzaro risponde anche alla volontà di valorizzare l’area dello Ionio.

Sul fronte cittadino, il sindaco Nicola Fiorita ha sottolineato un fine anno ricco di iniziative: oltre al concerto, è prevista l’illuminazione del ponte e l’inaugurazione della metropolitana il giorno successivo, con la possibilità di raggiungere l’evento in metro.

Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha descritto la televisione come una presenza fissa nelle case degli italiani a Capodanno, richiamando l’importanza di un cast solido e di una macchina organizzativa all’altezza. Liorni, emozionato, ha evidenziato l’effetto della Rai nel promuovere l’immagine della Calabria e ha raccontato le “vibrazioni” che si percepiscono dietro le quinte in un palco particolare come quello del 31 dicembre.

Lo show è firmato dalla regia di Stefano Mignucci con le scene di Marco Calzavara. La diretta sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in radiovisione su Rai Radio1 con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, mentre Rai Italia porterà l’evento anche agli italiani all’estero.