Capodanno in piazza: concerti e grandi eventi da Roma a Milano per la notte di San Silvestro

Il #Capodanno in piazza offre a molte città italiane eventi vari, tra musica, spettacoli e iniziative gratuite. Dalla capitale al Nord, le celebrazioni si svolgono lungo tutto il territorio, creando un’occasione di incontro e condivisione per tutti.

L’arrivo del nuovo anno trasforma l’Italia in un grande palcoscenico a cielo aperto, con decine di città pronte ad accogliere il pubblico tra musica dal vivo, spettacoli e iniziative gratuite. Dalla Capitale al Nord industriale, passando per il Centro e il Sud, la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio sarà scandita da concerti diffusi e appuntamenti pensati per pubblici diversi.

A Roma il fulcro dei festeggiamenti sarà il Circo Massimo, scelto per ospitare un evento di ampio respiro. Sul palco si alterneranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, con una proposta musicale trasversale che spazia dal pop al rap. La serata prevede anche un dj set curato da Dimensione Suono Roma e un’esibizione dedicata allo sport, affidata alla nazionale italiana di taekwondo.

Scenario differente a Milano, dove Piazza Duomo sarà accessibile a un numero contingentato di persone a causa delle installazioni legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per ragioni di sicurezza l’ingresso sarà limitato a 4.500 spettatori e saranno vietati alcolici e fuochi d’artificio.

A Genova la musica dei Pinguini Tattici Nucleari animerà Piazza della Vittoria, con una festa destinata a proseguire fino a notte inoltrata grazie al “Genova 2026 Party”. In Emilia, Parma sceglie Piazza Garibaldi per il concerto di Alex Britti, mentre Ferrara saluterà il nuovo anno con il tradizionale incendio scenografico del Castello Estense.

L’Umbria propone un Capodanno all’insegna delle sonorità dal vivo. A Orvieto, Piazza Duomo ospiterà il brindisi di mezzanotte accompagnato dalla musica di Mitla e dalle jam session di Umbria Jazz Winter. Ad Assisi, la piazza del Comune sarà animata dalla Antonio Ballarano Band, con un videomapping ispirato alle opere di Banksy a fare da sfondo.

Firenze punta su un format diffuso che coinvolge quattro piazze. Il palco principale sarà allestito in Santa Croce, con un evento trasmesso anche da Sky e la partecipazione di Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine e dei finalisti di X Factor 2025 Layana e Tomasi. In Santissima Annunziata spazio al gospel, al Carmine protagonista il jazz di Fabrizio Bosso, mentre Piazza della Signoria ospiterà un videomapping su Palazzo Vecchio. In Toscana riflettori accesi anche su Pisa, dove Alfa si esibirà in Piazza dei Cavalieri.

A Napoli i festeggiamenti si estenderanno su quattro giorni. Il momento centrale sarà la notte del 31 dicembre in Piazza Plebiscito, con Elodie al centro di un cast che comprende Gigi Finizio, Serena Brancale, Lda, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Piazza Municipio accoglierà un contest per giovani DJ guidato da Claudio Cecchetto, mentre alla Rotonda Diaz si ballerà con artisti internazionali come Kenny Dope Gonzalez e DJ Spen. Il programma prevede anche uno spettacolo pirotecnico da Castel dell’Ovo.

Il Sud sarà anche teatro della sfida televisiva. Catanzaro ospiterà “L’Anno che verrà” su Rai1, con un imponente palco sul lungomare ionico e ospiti annunciati come Leo Gassman, Ermal Meta e BigMama. Da Bari arriverà la risposta di Canale 5 con “Capodanno in musica”, che vedrà alternarsi artisti come Baby K, Petit e Sarah Toscano. In Puglia sono previsti eventi anche a Foggia con l’Orchestra Italiana, a Trani con Edoardo Bennato, a Taranto con uno spettacolo acrobatico e a Lecce con Gemelli Diversi e Antonio Amato Ensemble.

Numeri importanti attesi in Sardegna, dove si stimano circa 200mila presenze distribuite in 18 comuni. Olbia punta sulla coppia Marco Mengoni e Lazza, Alghero celebra i trent’anni del “Cap d’Any” con Gabry Ponte, Cagliari propone Giusy Ferreri e Miss Keta, Sassari sceglie Max Pezzali, Castelsardo J-Ax, Oristano Fedez e Arzachena Achille Lauro.

Anche la Sicilia si prepara a una notte di musica. A Palermo è previsto un doppio concerto in Piazza Ruggero Settimo con Arisa e The Kolors, mentre Agrigento accoglierà il pubblico con l’esibizione di Noemi.