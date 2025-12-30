Frattesi alla Juventus, trattativa in salita: valutazione Inter alta e Tonali torna in cima alla lista

La trattativa tra #Juventus e Frattesi, ancora in corso, presenta difficoltà. L’Inter valuta il giocatore a un prezzo elevato, mentre Tonali torna in lista come possibile alternativa. La situazione resta complessa e in fase di definizione.

Nel dibattito di mercato che accompagna la finestra di gennaio, il nome di Davide Frattesi continua a essere accostato alla Juventus. Dalle informazioni riportate da Sky Sport, però, l’operazione con l’Inter viene descritta come tutt’altro che lineare.

Il punto di partenza è tecnico: secondo l’emittente, il centrocampista classe 1999 non starebbe rendendo ai livelli attesi, anche per via di un utilizzo non continuo. Sky sottolinea come, rispetto alla scorsa stagione, Frattesi abbia inciso meno pur avendo avuto in passato la capacità di essere determinante anche con minutaggio ridotto.

Il vero ostacolo resta economico. La valutazione fissata dall’Inter viene indicata come elevata e il club non avrebbe intenzione di abbassare le pretese. Un elemento che pesa nella costruzione dell’affare, soprattutto considerando che il giocatore, pur desiderando maggiore spazio, non avrebbe presentato una richiesta ufficiale di cessione, aspetto ribadito anche dal presidente Giuseppe Marotta.

In questo scenario, la Juventus viene raccontata orientata a un approccio più prudente: l’interesse per Frattesi rimane, ma senza la volontà di impegnare subito cifre importanti. La sensazione, secondo Sky Sport, è che i bianconeri preferiscano rinviare eventuali investimenti pesanti oltre l’inverno.

Parallelamente, prende quota un profilo considerato prioritario per il centrocampo della prossima estate: Sandro Tonali. L’attuale giocatore del Newcastle United è indicato come un obiettivo seguito da tempo dalla Juventus, con un gradimento che durerebbe da almeno due anni, già dall’epoca della gestione Giuntoli.

Tonali, inoltre, viene segnalato come elemento apprezzato anche da Luciano Spalletti nel contesto della Nazionale, così come lo stesso Frattesi. Nel frattempo, l’ipotesi Frattesi resta sullo sfondo, condizionata da costi e incastri che, allo stato attuale, rendono difficile un’accelerazione immediata.