Spalletti alla Juventus: primo giorno alla Continassa per il nuovo allenatore

Luciano Spalletti è pronto a cominciare la sua nuova avventura sulla panchina della Juventus. L’attesa per l’ufficialità è ormai agli sgoccioli, con il tecnico di Certaldo arrivato in mattinata alla Continassa insieme al suo staff per le procedure di rito: firma del contratto e visite mediche.

Il nuovo accordo con il club bianconero prevede una durata iniziale di otto mesi, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un progetto che parte subito con la necessità di riportare identità e risultati, dopo le ultime stagioni altalenanti.

Leggi anche Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: oggi la firma sul contratto

Spalletti, reduce dallo scudetto vinto con il Napoli e dall’ultima parentesi in Nazionale, incontrerà la squadra nel pomeriggio e dirigerà il suo primo allenamento alle 15. L’obiettivo immediato è valutare il gruppo e definire le prime indicazioni tattiche.

L’esordio ufficiale in panchina è già fissato: sabato sera allo stadio Zini, nella sfida contro la Cremonese. Una gara che segnerà l’inizio del nuovo corso bianconero guidato da Spalletti.