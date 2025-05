Inter-Barcellona 4-3: Frattesi decisivo, l'Inter conquista la finale di Champions League

Home / Social News / Inter-Barcellona 4-3: Frattesi decisivo, l'Inter conquista la finale di Champions League

L’Inter conquista una storica qualificazione alla finale di Champions League battendo 4-3 il Barcellona dopo 120 minuti infuocati a San Siro. Decisiva la rete di Frattesi ai supplementari, che manda i nerazzurri all’ultimo atto del torneo, in programma a Monaco di Baviera. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3, replicando il risultato dell’andata in Spagna.

Nel primo tempo l’Inter parte forte: al 21’ Lautaro Martinez finalizza un contropiede avviato da Dimarco e rifinito da Dumfries. Al 42’, dopo un contatto dubbio in area su Lautaro, l’arbitro Marciniak assegna un rigore ai nerazzurri con l’aiuto del VAR. Calhanoglu realizza dal dischetto per il 2-0.

Il Barcellona rientra con aggressività e accorcia al 54’ con una conclusione da fuori di Eric Garcia. Al 62’, Dani Olmo segna il 2-2 su assist di Yamal. All’88’, una disattenzione di Barella consente a Raphinha di firmare il 3-2 catalano. Sembra finita, ma al 94’ Acerbi, schierato da attaccante aggiunto, trova il 3-3 su assist di Dumfries, mandando il match ai supplementari.

Nel primo tempo extra, Thuram sfonda a sinistra e serve Taremi, che fa da sponda per Frattesi: il suo sinistro vale il definitivo 4-3. Nei minuti finali, Sommer salva tutto con una parata decisiva su Yamal, blindando il risultato.

L’Inter affronterà in finale la vincente di Arsenal-PSG, con i francesi in vantaggio dopo l’andata. Ritorno fissato per mercoledì 7 maggio alle 21 al Parco dei Principi.

