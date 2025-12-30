Federica Pellegrini e Giunta a Verona: cena romantica e pancione protagonista

Federica #Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso una serata a Verona, condividendo un momento intimo prima dell’arrivo della loro seconda figlia. Dopo la nascita di Matilde a gennaio 2024, si preparano ad accogliere la nuova arrivata.

Una serata speciale per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno scelto di salutare la fine dell’anno con un momento tutto loro, concedendosi una cena intima mentre attendono l’arrivo della loro seconda figlia. Dopo la nascita di Matilde, avvenuta a gennaio 2024, la coppia si prepara ad accogliere una nuova bambina, evento che segnerà il nuovo anno ormai alle porte.

L’appuntamento si è svolto a Verona, città in cui i due stanno trascorrendo le festività natalizie. Per l’occasione hanno optato per l’Iris Ristorante, situato all’interno di Palazzo Soave, cornice elegante e riservata per una serata a due che, in realtà, diventa simbolicamente un incontro in tre.

A catturare l’attenzione dei follower è stato il riferimento ironico al pancione dell’ex campionessa di nuoto. In una didascalia condivisa sui social, Pellegrini ha scherzato sul suo baricentro spostato in avanti, sottolineando con leggerezza come, nonostante la gravidanza avanzata, la serata sia stata vissuta con entusiasmo.

Tra le storie Instagram non è mancato un breve video in cui la Divina e il marito si prendono bonariamente in giro. Giunta ha evidenziato quanto sia raro, negli ultimi tempi, documentare una cena al ristorante, ricordando come l’ultima occasione simile risalisse a oltre due anni fa.