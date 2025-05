Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la serata romantica finisce tra ironia e imprevisti da genitori

Una serata romantica, una bottiglia di vino e il desiderio di concedersi qualche coccola prima di dormire. Questo il piano perfetto immaginato da Federica Pellegrini e Matteo Giunta per la notte di domenica 25 maggio. Ma l’arrivo della piccola Matilde ha cambiato le carte in tavola, trasformando l’idillio in una sequenza di gag esilaranti condivise dalla campionessa sui social.

Tutto è cominciato con una foto scattata a cena: l’etichetta del vino scelto per la serata riportava la scritta "Make love after". Giunta ha subito pubblicato l’immagine, aggiungendo con ironia: "Chi sono io per contraddire quello che dice l’etichetta di una bottiglia?", taggando la moglie. Il tono scherzoso è stato subito raccolto da Federica, che ha replicato nelle stories: "Mio marito ieri sera faceva il grosso…".

Il racconto è poi continuato in pieno stile autoironico. Nelle stories successive, la nuotatrice ha immortalato il volto assonnato del marito dopo una notte tutt’altro che infuocata. "Fai il figo, pubblichi storie... alludendo a... e com’è andata a finire?", lo ha provocato, mentre lui tentava di glissare con un diplomatico: "Sono cose private e le tengo per me".

Poi, la confessione: "Abbiamo messo a dormire la nanna alle 23:30 e poi siamo crollati anche noi". Fine delle ambizioni romantiche, spazzate via dal ritmo frenetico della vita da genitori. E mentre le coccole restano rimandate, il siparietto ha conquistato i follower grazie all’ironia spontanea e alla complicità della coppia.