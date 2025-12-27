Salerno, agguato al sindaco di Castiglione del Genovesi: colpito sotto casa, ricoverato in prognosi riservata

Il sindaco di #CastiglionedelGenovesi, #CarmineSiano, è stato aggredito sotto casa e ricoverato in prognosi riservata. L’episodio, avvenuto in provincia di Salerno, ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Un’aggressione violenta, avvenuta nelle ore serali, ha scosso Castiglione del Genovesi, piccolo centro del Cilento in provincia di Salerno. Il sindaco Carmine Siano è stato attaccato nei pressi della propria abitazione e trasferito d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito, il primo cittadino sarebbe stato atteso sotto casa da una persona con il volto coperto, che lo avrebbe colpito ripetutamente con un oggetto contundente, verosimilmente una spranga. L’assalto si è consumato in pochi istanti, lasciando l’uomo a terra con numerose ferite.

All’arrivo in ospedale, i sanitari hanno riscontrato un quadro clinico complesso: una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la rottura di alcune dita della mano destra, una lesione alla tempia sinistra e diverse contusioni distribuite su tutto il corpo, soprattutto al volto.

Nonostante la gravità delle lesioni, le condizioni del sindaco non destano preoccupazioni immediate per la vita. Resta tuttavia sotto stretto monitoraggio medico mentre proseguono gli accertamenti clinici.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Salerno, impegnati a chiarire il movente dell’aggressione e a identificare l’autore del gesto. Le attività investigative sono in corso dalla notte dei fatti.

Carmine Siano, ingegnere di professione, guida il comune di Castiglione del Genovesi, realtà di poco più di mille abitanti situata nell’entroterra cilentano. L’episodio ha destato forte allarme nella comunità locale.