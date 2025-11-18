Bambino di 8 mesi gravemente ustionato dall'acqua bollente: prognosi riservata a Taranto

Un bambino di appena 8 mesi ha riportato ustioni sull’80% del corpo dopo essersi accidentalmente versato addosso un bollitore di acqua bollente nella sua abitazione di Manduria, in provincia di Taranto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre la madre si trovava in un’altra stanza.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giannuzzi di Manduria e successivamente trasferito al Giovanni XXIII di Bari, dove è attualmente ricoverato in condizioni molto gravi e in prognosi riservata.

Questa mattina i sanitari del centro specializzato del Policlinico di Bari hanno avviato i trattamenti necessari, con l’obiettivo di stabilizzare il quadro clinico del bambino e intervenire sulle estese lesioni riportate.