Emma Marrone parla di Stefano De Martino e della malattia, Il mio corpo funziona e mi basta

Emma Marrone racconta il rapporto con Stefano De Martino e parla del suo corpo dopo la malattia. La cantante spiega di aver imparato ad accettarsi e rivela che il conduttore la chiama spesso mentre prepara Sanremo.

Emma Marrone torna a parlare della sua vita privata e del rapporto con il proprio corpo in una lunga intervista pubblicata da Vanity Fair Italia. La cantante salentina affronta temi personali legati alla malattia che ha segnato la sua vita fin da giovane, spiegando come il percorso affrontato negli anni abbia cambiato il modo di guardarsi e di percepirsi.

Emma racconta di aver smesso di combattere contro sé stessa dopo le operazioni e le difficoltà vissute a causa delle recidive. Oggi, dice, guarda il suo corpo con maggiore serenità. «Questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta», afferma la cantante, che ribadisce come il corpo delle donne continui troppo spesso a essere giudicato e osservato.

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per la sfera sentimentale. Emma ammette di vivere l’amore con leggerezza e senza aspettative a lungo termine. A conquistarla è soprattutto il momento iniziale della conoscenza. «Per me si salva il flirt», spiega, aggiungendo che il fascino sta proprio nella fase della conquista, senza pensare necessariamente a ciò che accadrà dopo.

La cantante parla poi dell’amicizia con Stefano De Martino, atteso alla conduzione del Festival di Sanremo. Emma racconta di avergli già dato alcuni consigli e rivela che il conduttore la contatta spesso mentre si prepara al nuovo impegno televisivo. «Mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando e ascoltando tanti brani», dice.

Secondo Emma, Sanremo rappresenta un momento capace di cambiare la carriera e la vita di chi sale su quel palco. Per questo motivo è felice dell’impegno con cui De Martino sta affrontando la preparazione, pur sapendo che le critiche arriveranno inevitabilmente. «L’importante è fare le cose con sincerità e con il cuore», aggiunge.

La cantante dedica infine un pensiero ai giovani artisti della musica italiana. Emma spiega di cercare di offrire occasioni concrete alle nuove generazioni, ricordando che all’inizio del suo percorso non sempre ha trovato persone disposte a darle fiducia. Per questo motivo, quando può, sceglie di sostenere chi sta cercando spazio nel mondo della musica.