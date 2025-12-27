Ballando con le stelle, la curiosità dei fan su Delogu e Nikita: perché solo amicizia

Durante una diretta Instagram, è emersa nuovamente la discussione sulla relazione tra Andrea #Delogu e Nikita #Perotti, vincitori di #Ballandoconlestelle, i quali confermano un legame esclusivamente amichevole.

La complicità nata sul palco di Ballando con le stelle continua ad alimentare domande e supposizioni. Andrea Delogu e Nikita Perotti, protagonisti e vincitori del programma, restano al centro dell’attenzione del pubblico, che fatica ad accettare l’idea di un legame limitato alla sola amicizia.

Sui social, e in particolare durante una recente diretta Instagram, un commento ha riportato l’argomento in primo piano. Un utente ha chiesto senza filtri per quale motivo tra loro non sia mai nato qualcosa di più. La domanda ha creato un attimo di esitazione, stemperato subito dall’ironia dei due.

A rompere il silenzio è stata la stessa Andrea Delogu, che ha chiarito la questione con parole dirette. Il nodo non è la differenza anagrafica in sé, ma l’età di Nikita, ancora molto giovane. Un confine che la conduttrice ha ribadito con fermezza, senza lasciare spazio a interpretazioni.

Il tema era già stato affrontato anche in televisione, durante un collegamento con La volta buona. In quell’occasione, Perotti aveva parlato di un rapporto autentico e raro, definendolo una bellissima amicizia, mentre Delogu aveva sottolineato il legame speciale costruito nel tempo e la profonda gratitudine reciproca.

Se sul piano privato non ci sono evoluzioni, il lavoro li ha avvicinati ancora di più. Dopo l’esperienza a Ballando, Nikita è entrato stabilmente nel cast de La porta magica, il programma condotto da Delogu. Una scelta motivata dalle sue capacità davanti alle telecamere e da una naturalezza che, secondo la conduttrice, lo rende perfettamente a suo agio in televisione.